По словам генерального директора «Делимобиля» Елены Бехтиной, рынок каршеринга в России получил дополнительный импульс для развития, поскольку интерес к внутреннему туризму вырос.

«Наши данные за 2019 год показывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января популярность суточного тарифа увеличивается в три раза. А число поездок с длительным временем аренды – в 11 раз на весь период новогодних каникул. Показатели спроса на длительные маршруты и аренду на сутки могут вырасти на порядок по сравнению с прошлым годом, с учетом повышения интереса к внутреннему туризму», — отметила она.

Как рассказали в компании, новогодние проездные можно будет приобрести в период со 2 по 10 января, а действовать они будут в течение следующих 10 дней. Эти тарифы включают необходимый пакет минут на дорогу туда и обратно, а также достаточное количество минут в режиме ожидания. Стоимость праздничных проездных будет единой для любого автомобиля из автопарка компании.

В новые зоны для поездок войдут 470 городов и туристических направлений. В том числе, Великий Устюг и Вотчина Деда Мороза, Сочи, курорт Роза Хутор, Абрау-Дюрсо, Карелия, курорт Шерегеш в Кемеровской области.

Так, поездка из Новосибирска в Шерегеш на 3 дня обойдется около 8,6 тыс. рублей, а стоимость дополнительных суток на 4 и 5 день составит 1195 руб. Проездной в Карелию из Санкт-Петербурга на 3 дня будет стоить около 7,3 тыс. рублей. На курорт «Роза Хутор» из Краснодара – около 11,3 тыс. рублей. на 5 дней. Аренда авто на 3 дня для посещения вотчины Деда Мороза по маршруту Нижний Новгород — Великий Устюг обойдется в 12,2 тыс. рублей.

Также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выбрав специальный тариф, можно отправиться на горнолыжные курорты Золотая долина, Снежный, Красное озеро, Игора. Или поехать в Великий Новгород и горный парк «Рускеала», расположенный в Карелии. При этом аренда должна быть завершена в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, согласно разрешенной зоне.