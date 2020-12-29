При этом отмечается, что новогодние мероприятия должны завершиться к 2:00 мск.

Всего в Ярославской области 99 классифицированных средств размещения.

Кроме того, кинотеатры смогут проводить сеансы после 23:00 при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по предупреждению распространения COVID-19, говорится в сообщении.

Власти напомнили, что в Ярославской области сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 31 декабря до 6:00 1 января. Заведениям общепита в этот период запрещено оказывать свои услуги в помещениях, однако разрешена работа на вынос.