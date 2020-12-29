"На момент прибытия первого подразделения горела обрешетка кровли на площади 600 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия огнеборцев из здания вышли пять человек. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в двухэтажном здании частного жилого дома на ул. Щорса располагался музей, не принадлежащий к культурному наследию.

Создан оперативный штаб пожаротушения. Определены три боевых участка — на тушение кровли, а также на защиту и эвакуацию материальных ценностей из здания. Причина пожара выясняется.

Работают пять пожарных стволов, пять звеньев газодымозащитной службы. Две автоцистерны установлены на пожарный гидрант для забора воды.

Для ликвидации последствий пожара привлечено 34 человек, 12 единиц техники.