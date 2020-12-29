Памятник природы располагается вблизи села Тырново, его площадь 5,04 га. В сосновом и сосново-березовом лесу растут деревья, стволы которых по неизвестной ученым причине сильно искривлены.

Как отметил в ходе заседания министр природопользования региона Александр Новиков, специалистами ООО "Стратегия-Эко" было проведено комплексное экологическое обследование территории. В ходе него было установлено, что "Заколдованный лес" — уникальный и невосполнимый объект в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении.

"Заколдованный лес в Шиловском районе наряду с Кривым лесом в Польше и Танцующим лесом на Куршской косе в Калининградской области входит в тройку наиболее известных и посещаемых лесов с аномально растущими деревьями. Два других объекта государства уже взяли под охрану", — сказал Новиков.

Он добавил, что посмотреть на аномальный лес приезжают туристы не только из Рязанской, но и многих других областей.