"В этом году на новогодние праздники Сочи планирует принять не менее 260 тыс., а за весь январь — свыше 350 тыс. человек. Средняя загрузка горного кластера планируется около 86%, прибрежного — около 75%. Сейчас отели и гостиницы заполнены уже на 68%. Основной заезд отдыхающих ожидается 30 декабря", — сообщает пресс-служба горадминистрации во вторник.

Так, на горнолыжных трассах "Роза Хутор" катаются до 6 тыс. человек в день при общей вместимости 10 тыс.

В Адлерском районе Сочи открылся обсерватор, где будут тестировать на коронавирус иногородних граждан.

"В Сочи организована работа обсерватора на 250 мест. Он обеспечен возможностью взятия биологических проб и их транспортировки в места исследования. Предусмотрена возможность доставки человека с признаками заболевания из аэропорта и средства размещения в обсерватор на машине скорой помощи", — цитирует пресс-служба начальника отдела координации медицинской помощи в Сочи Александра Лебедева.

По его словам, на курортах "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" работают мини-лаборатории для экспресс-тестирования на ковид.

"Туристов с признаками заболевания готов принимать обсерватор, где они могут находиться в течении суток до получения результатов экспресс-теста на ковид. Если он окажется положительным, заболевшего направят в ковидный госпиталь. Сейчас в Сочи их уже пять", — отметил Лебедев.