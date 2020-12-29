Фестиваль проводится на Театральной площади в рамках проекта "Калуга — новогодняя столица России 2021". С четырех часов дня калужанам и гостям города организаторы обещают большое разнообразие напитков как по традиционным, так и по авторским рецептам.

В частности, заявлены облепиховые, малиновые и имбирные чаи, горячий шоколад, какао со сгущенкой и древнерусский напиток долголетия. Сюрприз ждет поклонников саги о Гарри Поттере — гостей фестиваля обещают угостить сливочным пивом, которое пили герои в пабе "Три метлы".

Параллельно заявлена новогодняя шоу-программа актера Калужского областного драматического театра Игоря Кумицкого.

Торжества в рамках проекта "Калуга — Новогодняя столица России 2021" проходят в Калуге с 12 декабря по 9 января. Хрустальная снежинка — символ проекта — была принята 7 января 2020 года у Рязани и будет передана Нижнему Новгороду 9 января.

В помощь туристам в Калуге организуется сеть туристско-информационных пунктов: визит-центр ТИЦ "Калужский край" в Гостином дворе, туристический павильон на Театральной площади, туристические точки в кинотеатре "Центральный" и Инновационном культурном центре. Кроме того, к координации туристов привлечены волонтеры.