"Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии. Это самое большое землетрясение в стране в этом году. Оно произошло в нескольких километрах к югу от Загреба", — говорится в сообщении центра, опубликованном в Twitter.

По данным центра, землетрясение произошло в 12:19 по центральному европейскому времени (14:19 мск). Отмечается, что "такое землетрясение может нанести существенный ущерб". По данным местных СМИ, землетрясение произошло в районе города Петринья, в результате чего в городе разрушены некоторые здания. Также по информации СМИ, подземные толчки ощущались в Вене, Белграде и Сараево.