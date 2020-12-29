"Ежедневный рейс Томск — Симферополь будет выполняться с 1 апреля 2021 года до конца октября", — сообщил представитель авиакомпании.

При этом в расписании аэропорта "Богашево" (Томск) авиарейсы по этому маршруту на текущий момент запланированы по четвергам и воскресеньям с 29 апреля по 28 октября. Планируется, что полеты будут выполняться на самолетах Airbus.

Представитель "Уральских авиалиний" также уточнил, что авиакомпания намерена весной 2021 года запустить рейсы в Симферополь еще из 10 городов: Москвы, Жуковского, Екатеринбурга, Казани, Кемерово, Нижневартовска, Омска, Перми, Сургута и Тюмени.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. Авиакомпания эксплуатирует на условиях операционного лизинга 51 самолет производства Airbus: три А320neo, два A321neo, 23 А320, 18 А321 и пять А319.