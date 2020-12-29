"Вблизи Ростокинского акведука теперь можно увидеть старинный колодец. Это музеефицированный после реставрации уникальный объект городской инфраструктуры XIX века. Колодец когда-то был частью Мытищинского водопровода — колоссального сооружения, снабжавшего город чистой водой", — говорится в сообщении.

Специалисты считают, что колодец был построен в 1830 году, во время строительства второй очереди Мытищинского водопровода. Для того времени он был новаторским: он разборный и типовой, сложен из стандартного кирпича, но часть элементов была сделана вручную по индивидуальному проекту, рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Мытищинский водопровод был главным источником питьевой воды для москвичей с конца XVIII века и вплоть до запуска Рублевской водонапорной станции в 1903 году. Сейчас это грандиозный инженерный памятник того времени.

Изначально колодец был обнаружен на Сретенке. Чтобы сохранить его и сделать доступным для широкой публики, его отреставрировали и разместили на территории рядом с Ростокинским акведуком.

В столице насчитывается около 400 объектов археологического наследия. Как правило, их обнаруживают благодаря археологической разведке или археологическим исследованиям при проведении ремонтных и строительных работ или благоустройстве улиц.