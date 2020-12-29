"В нашем зоопарке с 2013 года живет зебра Мартин, в 2021 году ему исполнится уже 10 лет. Зебры Чапмана в зоопарках встречаются редко, но нам повезло, и вот уже 7 лет молодой и красивый конь радует посетителей. Уже несколько лет мы ищем для Мартина подругу, но самок зебр Чапмана в зоопарках крайне мало", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас появилась возможность приобрести молодую самку зебры.

"Шанс, который выпадает один раз в 10 лет! Шанс сделать нашего Мартина счастливым на всю жизнь! Чтобы забрать зебру-малышку, необходимо оплатить 1,5 млн рублей. Мы просим вас помочь в приобретении зебры. Все вместе мы сможем сделать чудо для зебры Мартина из пензенского зоопарка. Он тоже заслуживает быть счастливым!", — отмечают авторы обращения.

Уточняется, что уже собрано более 211,5 тыс. рублей.