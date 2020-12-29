"Рядом со станцией Староминская на пассажирском перегоне Ростов-на-Дону — Краснодар у опоры железнодорожного моста обнаружен предмет из газового баллона и бутылок с торчащими проводами, похожий на самодельное взрывное устройство", — сказал источник.

Движение пассажирских поездов на данном направление пришлось временно приостановить.

"Движение уже восстановлено в графике", — сказал источник.

В результате инцидента никто не пострадал.

По словам источника, установивший устройство подозреваемый задержан.

"Личность злоумышленника, оставившего опасный предмет на объекте транспортной инфраструктуры, установлена. Это житель города Славянск-на-Кубани. В ночь на вторник его задержали", — сказал собеседник агентства.