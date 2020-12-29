Для туристов к открытию готовят Курскую атомную электростанцию, Михайловский ГОК, Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ), "Совтест АТЕ" и "Бел-Поль".

"Всем, кого волнуют вопросы экологии, будет интересно подняться на смотровую площадку строящейся атомной станции. На МГОКе туристам покажут единственный в стране дробильно-конвейерный комплекс. В октябре на территории КЭАЗ был дан старт первым мероприятиям — в индустриальном парке прошел всероссийский фестиваль стрит-арта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что промышленный туризм помогает региону продвигать свои бренды и привлекать туристов, а предприятиям находить инвестиции, профессиональные кадры и помогать в профориентации молодежи.