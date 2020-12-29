«Сергей Суханов хорошо знаком с проблемами туристической отрасли и имеет опыт их эффективного решения. Он отлично разбирается в проектировании и строительстве туристической инфраструктуры. Уверен, что благодаря грамотному управлению Сергея Суханова, Корпорация совместно с Ростуризмом в короткие сроки выведут внутренний туризм на новый уровень», — сказал он.

Как отметил Чернышенко, под руководством Суханова на посту вице-мэра курортной столицы России была разработана концепция развития Сочи, как горноклиматического курорта. Она же потом легла в основу программы строительства объектов к Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года.

«Сергей Суханов отвечал за координацию строительства и обеспечение надежного энергоснабжения олимпийских объектов, организацию транспортного обслуживания, внедрение «Экологической программы «Сочи 2014» и разработку стандартов доступности для маломобильных групп населения при проектировании зданий и сооружений», — пояснил вице-премьер.

Сергей Суханов в 2003 был назначен на должность заместителя главы администрации города Сочи. В 2009 году стал старшим вице-президентом Оргкомитета «Сочи 2014». В 2015 году возглавил ООО «Волга Груп Строй» — дочернюю компанию ООО «Волга Груп». С 2018 года был генеральным директором специальной проектной компании ООО «СШХ», которая реализует, в том числе совместно с ОАО «РЖД», проект по финансированию, строительству и эксплуатации железнодорожного участка Обская – Салехард – Надым.

Корпорация по туризму – государственная структура, созданная по решению председателя правительства Михаила Мишустина на базе АО «Курорты Северного Кавказа». Организация совместно с субъектами займется мастер-планированием территории страны, формированием туристических кластеров, инвестированием в создание инфраструктуры, расчетом будущих турпотоков в соответствии с потенциалом кластеров. Кроме того, корпорация будет участвовать в бизнес-проектах федерального и регионального уровней в рамках государственно-частного партнерства.