"Традиционно Главное управление МЧС по Петербургу в новогодние праздники переводится в режим повышенной готовности. Ежесуточно в городе будут дежурить порядка 780 человек личного состава и около 200 единиц техники", — сказал Смирнов во вторник.

Главный государственный инспектор по маломерным судам городского управления МЧС Виктор Колесов добавил, что особое внимание будет уделено безопасности на водоемах, так как выход человека на тонкий лед представляет смертельную опасность. По словам Колесова, в ноябре-декабре со льда было эвакуировано порядка 1,2 тыс. человек, из них около 70 — дети. В настоящий момент слой льда на водных объектах Петербурга не превышает 5-7 см. Минусовых температур, достаточных для укрепления ледового покрытия, синоптики в новогодние праздники не прогнозируют.

"На поисково-спасательных станциях работа круглосуточная. На каждой станции имеется судно на воздушной подушке. Кроме того, есть беспилотные летательные аппараты, которые в праздники будут периодически проверять зону Невской губы и Финского залива, наличие людей на льду", — сказал Колесов.

Он отметил, что до 15 января в городе действует запрет выхода на лед водоемов, за нарушение которого предусмотрен штраф. В новогодние выходные планируются профилактические рейды по водным объектам.