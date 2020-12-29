"Основной спрос в новогодние праздники у нас традиционно приходятся на средства размещения в городе-курорте Белокурихе. В этом году он близок практически по всем средствам размещения на курорте к 100%", — сказа руководитель ведомства журналистам во вторник.

Что касается требований, установленных Роспотребнадзором в период пандемии, то власти рассчитывают на их соблюдение.

"Санатории за период с момента восстановления деятельности уже обкатали все необходимые требования и рекомендации Роспотребнадзора. Мы в их ответственности в этом плане не сомневаемся. И надеемся, что все требования будут неукоризненно выполняться и в новогодние праздники", — отметил Дешевых.

Всего в регионе свою деятельность ведет 41 санаторно-курортная организация.

"В период пандемии и в настоящее время 32 из них работает. В остальных деятельность приостановлена по разного рода причинам, кто-то у нас на ремонте. По причине пандемии свою деятельность не приостановила ни одна санаторно-курортная организация", — уточнил Дешевых.

При этом турпоток в регион в 2020 году снизился, по предварительным оценкам, на 40% — до 1,3 млн человек. Объем плантых услуг в отрасли сократился на 1,3 млрд рублей.