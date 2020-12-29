"Достойные сервис у нас все-таки есть, но никто не отрицает необходимость работы в этом направлении. В Белокурихе способны предоставить международный уровень. Не так много таких объектов в других территориях — по левому берегу нижней Катуни. Да, в этом году спрос увеличился на комфортный уровень размещения. Однако мотивацией для бизнеса (строить новые средства размещения — ИФ) должен быть долгосрочный спрос", — сказал Дешевых.

Он отметил, что отдых в регионе обходится туристам дешевле, чем в других территориях страны.

Так, по данным Росстата, в ноябре 2020 года стоимость суточного пребывания на турбазе регионе составила 1 тыс. 416 рублей, в санатории — 3 тыс. 512 рублей, в гостинице — 1 тыс. 78 рублей. В период летнего повышения цен на стоимость туристических услуг день на турбазе обходился туристу в 2 тыс. рублей, а по России эта цифра составляла 2 тыс. 200 рублей.

"В сфере санаторно-курортного отдыха Алтайский край не самый дорогой, цены сопоставимы с популярными курортами, однако количество процедур в санаториях, качество и кратность питания у нас выше", — подчеркнул Дешевых.

В июле эксперты туротрасли в Алтайском крае и Республике Алтай заявили, что спрос на турпоездки превысил предложение, отмечен дефицит мест в отелях. Президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая заявила о нехватке высокобюджетных средств размещения. Кроме того, в регионе есть участки, где нет никакого сервиса: людям приходится преодолевать по 200 км пути без благоустроенного туалета.