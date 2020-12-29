В компании пояснили, что в соответствии с договором страхования гражданской ответственности, заключенным между туроператором ООО «Русь-Тур» и страховой компанией, «Согласие» 29 декабря начала формировать реестр требований. Прием заявлений пострадавших туристов завершится 26 января 2021 года.

«СК «Согласие» уже ведет прием документов от выгодоприобретателей по договору страхования. По состоянию на 28 декабря сумма заявленных убытков составила более 46 млн руб. Все заявления, поданные в период с 9 по 28 декабря 2020 года, будут включены в общий реестр, сформированный в установленном порядке к 27 января 2021 года», — сообщает пресс-служба страховщика.

В течение 30 дней после получения всех необходимых и надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт и оценку реального ущерба, а также формирования реестра требований выгодоприобретателей, страховщик примет решение о признании или непризнании страхового случая, а также о размере страхового возмещения.

Туроператор "Русь-Тур", специализировавшийся на российских отправке туристов в Китай, 7 декабря направил в Ростуризм заявление об остановке деятельности и был исключен из единого федерального реестра. По информации Российского союза туриндустрии (РСТ), на момент остановки авиасообщения с Китаем в конце января 2020 года туроператор продал порядка 10 тыс. туров в эту страну с датами вылетов до конца июня.

Финансовая ответственность "Русь-Тур" перед туристами застрахована в СК "Согласие" на 50 млн рублей. Срок действия договора — до 15 февраля 2021 года. Как ранее сообщили в Ростуризме, если этой суммы не хватит для выплаты всех компенсаций, будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в ассоциации "Турпомощь".