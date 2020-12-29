Курорт "Красная Поляна" предлагает пройти обследование на ковид на базе медицинского центра на "Поляне 960", а Горно-туристический центр "Газпром" проводит экспресс-тест в многопрофильном медицинском центре курорта "Альпика Мед".
"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и постановлением губернатора Краснодарского края о мероприятиях по сдерживанию коронавирусной инфекции на всех курортах поселка Красная Поляна действует комплекс ограничительных мер", — подчеркнули в пресс-службе.
Так, повсеместно проводится термометрия не только персонала, но и всех гостей, а также дезинфекция помещений. Особое внимание уделяется соблюдению социальной дистанции и в помещениях общего пользования, и во время работы канатных дорог.
"На всех курортах принимаются необходимые меры для недопущения очередей при посадке на подъемники. Привлекаются волонтеры, которые информируют гостей о необходимости соблюдения социальной дистанции и ношения масок. В зонах касс регулярно обрабатывают поверхности, ежедневно проводится санитарная обработка кабин без остановки работы канатных дорог. В приоритете 0оплата бесконтактным способом", — добавили в администрации Сочи.
По данным оперативного штаба в Сочи за весь период пандемии зарегистрировано 2130 случаев, из которых 215 — летальные.