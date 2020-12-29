"Пятый госпиталь на 200 мест для людей, заболевших коронавирусом, открыли в Сочи", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сочи во вторник.

Министерство здравоохранения Краснодарского края обеспечило инфекционное отделение сочинского коронавирусного диспансера медикаментами и средствами индивидуальной защиты в полном объеме.

"В настоящее время в Сочи для людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, имеется 1,2 тыс. койко-мест", — подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники ковидного отделения еженедельно сдают ПЦР-тесты. На входе в учреждение проводится обязательная утренняя и вечерняя термометрия для контроля состояния медиков. На прилегающей территории организована площадка для обработки машин скорой помощи.

Как отметил на совещании по итогам года мэр Сочи Алексей Копайгородский, "пандемия коронавируса бросила обществу серьезный вызов, который муниципалитет принял мужественно и достойно".

"В деле защиты населения от COVID-19 основная нагрузка легла на плечи медиков и социальные службы. Хочу поблагодарить всех за десять месяцев самоотверженного труда. Огромное спасибо хочу сказать также волонтерам, которые взяли на себя помощь социально не защищенным слоям населения, одиноким гражданам", — цитирует пресс-служба градоначальника.