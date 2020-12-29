"ЧП повлияло на подходы в нашей работе, так как мы заинтересованы в предоставлении безопасного продукта. Несмотря на то, что из-за пандемии отменены проверки по объектам малого предпринимательства, мы намерены в начале следующего сезона, весной, организовать комиссионный аудит готовности средств размещения с точки зрения безопасности — противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической", — сказал Дешевых.

Он отметил, что власти надеются на понимание со стороны бизнеса.

"Надеемся, что бизнес отнесется к этому с пониманием. К этому нас вынудили ЧП", — подчеркнул Дешевых.

Как сообщалось, 1 августа 2020 года на турбазе "Глобус" в Алтайском крае были обнаружены тела четырех человек. По данному факту было возбуждено дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Директор турбазы был арестован. Погибшими от отравления угарным газом оказались начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края и его семья.