"Для развития автотуризма в Алтайском крае есть предпосылки и условия — разветвленная сеть дорог, достойный дорожный сервис, достаточное количество природных, исторических и культурных объектов, которые вызывают интерес у туристов. Кроме того, у нас есть несколько федеральных трасс, одна из которых, Чуйский тракт, входит в 10 самых красивых дорог в мире. (...) Представители Ассоциации автотуризма провели аудит наших дорог, и предлагается создать шесть реперных точек на Чуйском тракте и четыре на трассе А-322 до Рубцовска. Скорее всего, это будут кемпинговые стоянки", — сказал Дешевых.

Он отметил, что Ассоциация автотуризма предложила Ростуризму рассмотреть возможность включения в нацпроект Чуйский тракт как один из шести перспективных межрегиональных маршрутов.

"От экспертов мы получим предложения по оснащению кемпинговых стоянок оборудованием. На следующих этапах от этих реперных точек будем развивать радиальные маршруты", — подчеркнул Дешевых.