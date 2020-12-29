По данным властей, в текущем году участок региональной трассы от Горно-Алтайска до села Артыбаш и Телецкого озера передан в федеральную собственность. Основные работы по ремонту планируется начать уже в следующем году: разработаны проекты по капремонту четырех участков.

"Двухполосная дорога протяженностью 140,3 км стала частью Чуйского тракта. На момент передачи трассы нормативным требованиям соответствовали только 38 км, или менее 30%", — говорится в пресс-релизе. Телецкое озеро — одно из самых популярных мест отдыха и туризма в Республике Алтай. Оно входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.