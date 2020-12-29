"Президент нам дал поручение дополнительно выделить деньги Росавиации в 2021 году на дальние перелеты внутри России. Мы подготовили предложения, выделим дополнительные ресурсы для субсидирования дальних перелетов с Дальнего Востока на среднюю полосу России. Такого рода поддержка будет оказываться", — сказал министр.

Как сообщалось, в госбюджете на ближайшую трехлетку на программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград (утверждается одним постановлением) в следующем году планируется выделить 3,8 млрд руб., что на 2 млрд руб. меньше, чем выделено на этот год.

Увеличить субсидии на дальневосточные авиаперевозки президент Владимир Путин призвал в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам на прошлой неделе. Он при этом поручил подумать над расширением перечня категорий граждан, которые могут воспользоваться льготными билетами. Сейчас это только граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины — старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Отвечая на вопрос, планируется ли господдержка авиакомпаний на фоне пандемии COVID-19 в новом году, Силуанов заявил: "Мы уже оказали им поддержку. Кстати, авиакомпании летают, активность перевозочная большая достаточно сохраняется. У нас в следующем году есть в бюджете около 18 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, это деньги в рамках общенационального плана. Поэтому будем направлять в части поддержания летной годности воздушных судов, лизинговых операций, на региональные перевозки".

В этом году государство выделило авиакомпаниям в качестве "антиковидной" поддержки более 20 млрд руб., деньги предназначались для покрытия части расходов перевозчиков: зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов.