Рейсы запланированы по средам и субботам. Полеты будут выполняться на самолете Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров.

В пресс-службе аэропорта отметили, что ранее полеты по этому направлению из "Кольцово" не выполнялись.

В настоящее время из Екатеринбурга можно улететь по 52 направлениям рейсами 18 авиаперевозчиков. Авиакомпания "РусЛайн" выполняет регулярные полеты из Екатеринбурга по 12 внутрироссийским маршрутам.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. По данным Росавиации, в 2019 году "РусЛайн" перевез 635 тыс. пассажиров, заняв по этому показателю 21-ю строчку статистики. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.