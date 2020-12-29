"Сегодня морозы уже пошли на спад — утром всего минус 31 градус. Три дня подряд мороз минус сорок не отпускал ни на градус, а по ночам было минус 47 градусов. В эти дни зеркало озера здорово сжалось, площадь воды сильно сократилась. Но мы птиц усиленно кормили", — рассказал Никулинский.

Он отметил, что полностью озеро не замерзнет никогда, пока птицам хватает и этой территории.

"Озеро будет оттаивать постепенно. В Бийске ситуация хуже, там в районе поселка Сорокино, где ТЭЦ сбрасывает воды в Бию, полынья замерзла полностью. Лебеди сидели на льду, в тумане, понурив головы. Они не примерзли, не погибли, улетели теперь к нам в заказник — больше им деваться некуда, лететь тут всего 25 км. Им там, конечно, было неуютно, так как корм, который им бросают, оказывается слишком глубоко", — подчеркнул Никулинский.

Егерь уточнил, что лебедей в суровые морозы греет их пух и теплая вода озера. Кроме того, они довольно плотно в этот период размещаются рядом друг с другом. С отступлением морозов лебеди вновь стали больше плавать и кувыркаться.

По словам собеседника агентства, всего на водоемах региона зимуют около 1 тыс. кликунов. Непосредственно в заказнике на озере Лебединое, которое с недавних пор переименовали в Светлое, зимуют около 400 особей. Их регулярно пересчитывают, в том числе с помощью квадрокоптеров.

Никулинский рассказал, что современные квадрокоптеры — тихие, поэтому лебеди их не боятся. В то же время они очень пугливо относятся к снегоходам и вертолетам. По его словам, это связано с тем, что "когда они прилетают на север, чукчи отстреливают их прямо со снегоходов".

На период зимовки в Алтайском крае для птиц в заказнике заготовили 20 тонн зерносмеси.

В Алтайском крае с 1973 года функционирует заказник "Лебединый". Озеро Лебединое (Светлое) не замерзает зимой из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме, егеря подкармливают птиц. На озере есть смотровая площадка, куда уже несколько лет организованными группами возят туристов полюбоваться на необычное зрелище — белых птиц, спокойно чувствующих себя среди сибирских снегов.

Несколько лет назад в Алтайском крае впервые провели праздник "Алтайская зимовка", приуроченный к прилету лебедей и началу зимнего туристического сезона в регионе. С тех пор праздник стал традиционным.