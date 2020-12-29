"Взимание курортного сбора в Алтайском крае было приостановлено. Мы планировали в 2020 году получить за счет курортного сбора 46 млн рублей, а поступило 13 млн 400 тыс. рублей. В 2021 году объем курортного сбора может составить 30 млн рублей. (...) Мы не расцениваем это как потерю для отрасли. Наоборот, мы отменили взимание сбора, чтобы туристы выбирали Алтайский край для своего отдыха", — сказал Дешевых.

Он отметил, что всего в Фонд развития курортной инфраструктуры с начала эксперимента в 2018 году поступило 84 млн рублей.

На эти средства в 2021 году в Белокурихе продолжат работы по благоустройству. В частности, запланировано обновление уже существующего терренкура и создание нового, завершение работ по благоустройству Ореховой аллеи, набережной. Кроме того, в следующем году начнутся работы по созданию комплексной площадки перед санаторием "Алтайский замок".

Как сообщалось, в июле 2020 года депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания приняли закон, приостанавливающий взимание курортного сбора в Белокурихе из-за тяжелой ситуации в курортной отрасли. Кроме того, в 2021 и 2022 годах принято решение снизить размер курортного сбора с 50 до 30 рублей, а с жителей Алтайского края совсем его не взимать.