Он отметил, что всего в Фонд развития курортной инфраструктуры с начала эксперимента в 2018 году поступило 84 млн рублей.
На эти средства в 2021 году в Белокурихе продолжат работы по благоустройству. В частности, запланировано обновление уже существующего терренкура и создание нового, завершение работ по благоустройству Ореховой аллеи, набережной. Кроме того, в следующем году начнутся работы по созданию комплексной площадки перед санаторием "Алтайский замок".
Как сообщалось, в июле 2020 года депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания приняли закон, приостанавливающий взимание курортного сбора в Белокурихе из-за тяжелой ситуации в курортной отрасли. Кроме того, в 2021 и 2022 годах принято решение снизить размер курортного сбора с 50 до 30 рублей, а с жителей Алтайского края совсем его не взимать.