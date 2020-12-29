"Мы хотим направить ясный и прямой сигнал населению", — заявил глава оперативного центра Рио-де-Жанейро Александр Кардеман.

Он также призвал жителей провести "сознательный Новый год" и отметить праздник дома.

По данным СМИ, в частности, власти запретят движение автотранспорта на протяжении 30 км вдоль прибрежной линии, а появляться здесь разрешат только местным жителям. Нарушителей ограничительных мер могут оштрафовать на сумму до $2,8 тыс.

Еще на прошлой неделе мэрия Рио-де-Жанейро объявила, что 31 декабря с 20:00 по местному времени будет запрещен проход в район Копакабана — традиционный центр новогодних празднеств. При этом, чтобы помешать проезду общественного и частного транспорта, власти намерены возвести бетонные заграждения, и кроме того, метро прекратит ходить в этом районе.

Обычно на Новый год на пляжах Рио-де-Жанейро собираются миллионы людей, чтобы посмотреть праздничный салют, отмечают СМИ.

В Бразилии за время эпидемии выявили примерно 7,5 млн случаев COVID-19, умерли более 191,6 тыс. инфицированных, поправились свыше 6,56 млн заболевших. По распространению вируса Бразилия занимает третье место в мире, а по смертности — второе.

В Рио-де-Жанейро зафиксирована смерть более 15 тыс. заболевших, а уровень смертности более чем в два раза превышает средний по стране.