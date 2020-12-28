"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поддержал создание отдельного плана мероприятий по развитию региона Кавказские Минеральные Воды. Он будет состоять из 25 мероприятий, с предварительным общим объемом финансирования порядка 40 млрд рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, а также частных инвесторов", — сказал представитель министерства.

В частности, в целом план должен помочь решению проблем, которые сдерживают развитие городов-курортов, как в части привлечения отдыхающих и туристов, так и качества жизни населения территории.

Планируется включить в план объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечивающие население питьевой водой, а также водоотведения.

Кроме того предполагается реконструкция дорожной инфраструктуры, путепроводных развязок, строительство подъездных путей к новым инвестплощадкам санаторно-курортной направленности.

"Планируется благоустройства общественных пространств, проекты которых предусматривают комплексное развитие территорий с созданием рекреационной пешеходной инфраструктуры и событийными площадками для проведения городских и региональных мероприятий", — отметил собеседник агентства.

В министерстве рассчитывают на то, что развитие жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры в регионе создаст условия для привлечения частных инвестиций в санаторно-курортную сферу.

Кроме того в рамках госпрограммы по развитию СКФО на строительство велотерренкура, которое начнется в 2021 году, предусмотрено 2,8 млрд рублей. В продолжение данного проекта в перспективный план развития курорта включены также реконструкция и благоустройство курортной зоны Железноводска, в том числе создание сети пешеходных терренкуров.

На данный момент Минэкономразвития и правительство Ставрополья формируют перечень мероприятий для плана, который затем будет направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.