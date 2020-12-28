«2020 год оказался необычайно сложным по многим пунктам. Туристический бизнес стойко преодолевает период закрытых границ и фактически приостановленного авиасообщения. В ожидании гостей Тенерифе совершенствует свою инфраструктуру, поэтому 18 декабря в курортной зоне Адехе открылся новый эко-отель класса «люкс» Royal River Luxury hotel 5*, состоящий из 50 вилл различных категорий», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, гостиница расположена в 24 километрах от южного аэропорта и в двух километрах от пляжа La Caleta. На территории отеля 4 ресторана, 3 бара, собственное озеро и два водоема, соединенные с двумя бассейнами, спа и салон красоты, поле для крикета, теннисный корт, спортивный центр, а также 17 вилл с собственным бассейном для размещения взрослых с детьми и 33 виллы с выходом в бассейн только для гостей в возрасте 16+.

Курорт Коста Адехе славится качественными отелями и пляжами, а в прибрежных водах обитают колонии дельфинов и китов, понаблюдать за которыми можно во время экскурсии на катере. Также неподалеку есть аквапарки Siam Park и Aqualand Costa Adeje, которые придутся по душе как детям, так и взрослым. В окрестностях курорта находится популярный у туристов природный парк Barranco del Inferno (Адское ущелье), где можно встретить редкие виды птиц, животных и эндемические растения.

Как и многие другие направления, Канарские острова ввели ограничения для туристов в связи с пандемией коронавируса, в том числе, на новогодние праздники. Так, туристы при заселении в гостиницы на Тенерифе должны предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Также на острове действует комендантский час с 22:00 до 06:00. Для празднования Нового года можно собраться 31 декабря и 1 января в компании максимум из шести человек.

Бары и рестораны не обслуживают клиентов внутри заведений, а загрузка открытых террас не должна превышать 50%.

Представитель нового отеля отметил, что в 2021 г. российские туроператоры получат специальную комиссию при бронировании вилл всех категорий.