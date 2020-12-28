"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией", — говорится в сообщении штаба.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года", — уточняется в сообщении.

22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией на семь дней в связи с выявлением на территории этой страны нового штамма коронавируса COVID-19. Ряд стран, включая государства Евросоюза, также прервали авиасообщение с Великобританией.

По некоторым данным, новая разновидность вируса может иметь высокую скорость распространения. Вместе с тем, ученые пока не знают, какое влияние новый штамм имеет на течение заболевания.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что на данный момент повышенная заразность нового штамма не подтверждена. По его словам, данные мутации в геноме коронавируса были выявлены в Великобритании еще в начале ноября.

"На мой взгляд, это очередная мутация. Все РНК-геномные вирусы для того, чтобы выжить и закрепиться в популяции человечества, должны мутировать. И это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер", — пояснил Горелов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заверил, что российская вакцина "Спутник V" эффективна против новой мутации коронавируса.