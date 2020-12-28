"Сейчас для туристов уже доступно более 260 километров безопасного бездорожья. В 2021 году планируется разработать еще больше маршрутов: 62 маршрута в 20 муниципалитетах станут доступны для любителей экстремального отдыха", — цитирует пресс-служба первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анну Кротову.

Все маршруты будут проложены вблизи местных достопримечательностей.

В 2020 году были отобраны девять муниципалитетов, где начали работать 24 маршрута. Для удобства туристов на "Яндекс.Карты" нанесены 9 точек старта и финиша.

Трассы работают круглый год и предназначены для кроссовых мотоциклов, квадроциклов, баги, снегоходов. Все маршруты прошли проверку специалистов.