В октябре показатель был на уровне 1,4 млн человек, что на 36% меньше, чем годом ранее.

С начала года "Внуково" обслужило 11,5 млн пассажиров (-49%).

Как сообщалось, пассажиропоток "Шереметьево" в ноябре упал на 68%, до 1,1 млн человек. Перевозки через третий аэропорт Московского авиаузла — "Домодедово" — сократились на 49%, до 1 млн человек.

По итогам прошлого года "Внуково" — третий по объему пассажиропотока аэропорт РФ. Крупнейшие базовые авиакомпании — "Победа", "ЮТэйр". Аэропорт контролируют Виталий Ванцев и Владимир Скоч (отец давнего партнера Алишера Усманова Андрея Скоча), 25% плюс 1 акция — у Росимущества.