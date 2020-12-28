"Прекрасные врачи работают в Ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно, чем бы закончилось", — говорится в сообщении.

Жигунову 57 лет, он заслуженный артист РФ. Актер известен по ролям в фильме "Гардемарины, вперед!", в сериале "Моя прекрасная няня" и многих других работах.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 24 тыс. человек, более 400 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 19 декабря — 357.