На официальном сайте органов власти Мордовии сообщается, что в понедельник на заседании оперативного штаба было рассмотрено обращение представителей сферы общепита по вопросу продления режима работы кафе и ресторанов. В настоящее время эти заведения закрыты с 23:00 до 06:00.

"По итогам обсуждения принято решение с 28 декабря по 30 декабря включительно продлить работу предприятий общественного питания на 1 час — до 24:00", — говорится в сообщении.

Решение о том, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы, будет принято в ближайшие дни по результатам проверок работы этих организаций.