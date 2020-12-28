В декабре компания допустила просрочку по выплате основного долга на 2,638 млрд руб. и процентов по кредитам и займам на 1,663 млрд руб., сказано в отчете. Кроме того, в июле допущена просрочка по погашению обязательств по договорам новации облигаций на 470,622 млн руб. Причиной дефолтов компания называет "развитие пандемии COVID-19".

Общая сумма просроченной "ЮТэйр" задолженности по кредитам и займам на конец I полугодия составила 8,977 млрд руб. Помимо этого, группа допустила просрочку платежей по договорам аренды, которые не были реструктурированы в отчетном периоде, в размере более 1 млрд руб.

В 2015 году "ЮТэйр" оказалась на грани банкротства. Перевозчика спас синдикат из 11 банков (крупнейшие — Сбербанк, "Траст", "Россия"), выдавший два кредита: семилетний на 15,4 млрд руб. и двенадцатилетний на 23,4 млрд руб. Отдельный семилетний кредит на 17,4 млрд руб. компании предоставил Сбербанк. Проценты по всем кредитам Utair должна выплачивать дважды в год — 20 декабря и 20 июня.

Общий долг Utair перед кредиторами, включая держателей рублевых бондов, превышает 75 млрд рублей. С 2018 года компания ведет переговоры о его реструктуризации. В сентябре она сообщала, что планирует завершить этот процесс до конца текущего года. Ранее в декабре "ЮТэйр" опубликовала сущфакт о реструктуризации кредита Сбербанка: по прежним условиям его требовалось погасить до 23 декабря 2022 года (финансовые условия кредита не разглашались), по новым — до 23 декабря 2032 г., размер сделки — более 36 млрд руб. Кроме того, в раскрытии сообщалось о переводе обязательств по кредиту Сбербанка на баланс дочернего АО "ЮТэйр — вертолетные услуги".

"В настоящее время продолжаются обсуждения с кредиторами и заимодавцами условий реструктуризации долговых обязательств, включая всю накопленную просроченную задолженность", — сообщила "ЮТэйр" в своей отчетности в разделе событий после отчетной даты.

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута, хэндлинговая фирма UTG. С долей 50,1% ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" контролирует АО "АК-инвест" — 100%-ная "дочка" НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом принадлежавшая НПФ "Сургутнефтегаз". Другие крупнейшие акционеры — Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%). Остальные 2,7% акций "ЮТэйр" находятся во владении миноритариев.