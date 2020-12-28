Как пишет издание The Local Swiss, всего в регионе проходили карантин 420 британских гостей. В воскресенье отельеры и владельцы квартир обнаружили в своих комнатах только около 12 из них. У остальных подносы с едой, оставленные у дверей номеров, оказались нетронутыми. Швейцария остановила полеты из Великобритании с 20 декабря после обнаружения там нового штамма коронавируса, которые считается более заразным. При этом 14 декабря для всех прибывших из Британии был введен обязательный 10-дневный карантин в отелях и других объектах размещения. С 24 декабря полеты между Швейцарией и Великобританией были восстановлены, но для того, чтобы ими воспользоваться, туристы должны получить разрешение от властей страны на нарушение карантина.

Швейцария – одно из самых популярных направлений поездок британских лыжников. Их доля на фешенебельном альпийском курорте Вербье достигает 20%. Часть туристов сбежали в соседнюю Францию, где на лыжных курортах не работают подъемники, но открыты отели, и туристы могут пешком подниматься в горы и спускаться на лыжах.

Пресс-секретарь муниципалитета Бань, в котором находится Вербье, Жан-Марк Сандос сообщил журналистам, что «понимает британских гостей, так как семьи с маленькими детьми неожиданно оказались запертыми в комнатах площадью 20 кв.м».

В свою очередь, глава правительства кантона Вале, где расположен Вербье, Кристоф Дарбелле отверг обвинения в том, что местные власти не сумели обеспечить соблюдение туристами карантина. По его словам, люди могут путешествовать по всей Европе, не предъявляя документов, и, по его сведениям, некоторые британцы покинули Вербье на машине и сейчас отбывают карантин в Британии.

Штраф за нарушение карантина в Швейцарии составляет 10 тыс. швейцарских франков (около 9,2 тыс. евро).

В воскресенье министерство здравоохранения Швейцарии заявило, что в стране выявлено двое заболевших новой разновидностью коронавируса, пришедшей из Великобритании.