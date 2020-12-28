"Завтра в новом Иерусалиме открывается впервые в России уникальная выставка народных промыслов, которая называется "Небесная мастерская". Впервые на одной локации можно будет увидеть ретроспективу всех подмосковных промыслов", — сказала Виртуозова на заседании регионального правительства в понедельник.

Она уточнила, что отдельные экспонаты были изготовлены порядка 200 лет назад. По словам Виртуозовой, также с 6 по 8 января в "Новом Иерусалиме" состоится рождественский фестиваль "Мастерская рождества".