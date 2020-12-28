Зараженный прибыл в страну из Соединенного Королевства, подтверждение инфицирования было получено 25 декабря, отметил портал.

Орган здравоохранения Кюменлааксо уже начал отслеживание цепочек заражения, чтобы остановить распространение нового типа вируса.

В минувшую субботу новый штамм был обнаружен в Швеции.

Ведомство здравоохранения и социального благополучия THL Финляндии призвало всех, кто приехал в страну 7 декабря или позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается и тех, кто уже сдавал тест после возвращения в страну.

Предполагается, что новая мутация на 70 процентов заразнее, и из-за этого многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией.