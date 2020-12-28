Экс-полицейскому инкриминируют п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый полицейский доставил в дежурную часть авиадебошира. Задержанный мужчина совершил административное правонарушение, был пьян и оскорблял сотрудников правоохранительных органов.

"После доставления в дежурную часть сотрудник полиции (...), явно превышая должностные полномочия, стал наносить удары дубинкой по потерпевшему, который в этот момент находился в наручниках и какой-либо опасности уже не представлял", — пояснили в следственном управлении.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

В свою очередь, задержанный дебошир стал фигурантом уголовного дела по ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Расследование дела завершено.