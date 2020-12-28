"Введение ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции привело к резкому сокращению спроса на туристические услуги. Как следствие, наблюдается значительное уменьшение доходов отрасли туризма, сокращение рабочих мест, снижение налоговых поступлений. Объем услуг в сфере туризма Башкортостана в январе-ноябре 2020 года составил 3,9 млрд рублей, 32% к аналогичному периоду 2019 года" — сказал он.

Вместе с тем, "в период пандемии в 2020 году в связи с отказом от зарубежных поездок поток туристов в республику Башкортостан заметно возрос за счет самостоятельного туризма и составил более 2,5 млн человек за туристический сезон летних месяцев, что превышает аналогичный период 2019 года в 3 раза", отметил Нафиков.

Он добавил, что 12 из 43 региональных туроператоров приняли участие в программе "туристического кешбэка".

Программа кешбэка на туры по России реализуется Ростуризмом для поддержки пострадавшего от пандемии коронавируса внутреннего туризма, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. Первый этап распродажи прошел с 21 по 28 августа, второй — с 15 октября по 5 декабря. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно. Выехать в путешествие туристы могут до 10 января 2021 года включительно.

Среди достижений 2020 года глава госкомитета отметил включение геопарка "Янган-тау" в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, формирование заявки на включение в эту сеть геопарка "Торатау", а также организацию возращения в республику из-за рубежа 736 жителей региона и 1,568 тыс. вахтовиков.