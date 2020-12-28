"Вы правы, там ситуация непростая. Мы это видим, и, конечно, правительство думает над тем и о том, что и как можно сделать дополнительно, чтобы поддержать", — сказал глава государства на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Ситуация в бизнесе сейчас "не очень простая", — отметил Титов, приводя в доказательство данные одного из опросов. Так, по словам Титова, "19 процентов респондентов указали, что снижение выручки превысило 80 процентов, и три процента уже закрылись, заявили о том, что они закрылись в результате". "Три четвёртых, или 76,9 процента, оценивают свои шансы на выживание 50 на 50, то есть очень неуверенно себя чувствуют. Стабильно действительно даже наращивали свои объёмы или стабильно работали всего, в общем, 13 процентов компаний", — добавил Титов.

При этом, по его словам, несмотря на поддержку государства, в опросах многие респонденты пока фиксируют, что бизнес еще не восстановился, и "некоторые сектора даже до сих пор ещё не открылись".

Титов также отметил, что в опросах "49,5 процента сказали, что для них это будет очень сложной задачей — заплатить". "Поэтому, — отметил уполномоченный, — в этой связи мы просили бы, во-первых, продлить возврат этих средств, а во-вторых, есть ли возможность немножко облегчить сами требования, потому что там надо сохранять занятость 90 процентов "штата", и тогда ты вообще не возвращаешь кредит. Он также сообщил, что "предприниматели говорили о том, что очень важной мерой было бы на сегодня получить продление по тем мерам, по которым требуют возврата".

В ходе беседы Путин пообещал подумать над предложениями Титова, в частности, по долгам малых предприятий.