Занятость кресел в самолетах составила 66,6%, что на 6,1 процентного пункта (п.п.) меньше, чем в ноябре 2019 года.

При этом в январе-ноябре 2020 года пассажироперевозки упали в 2,9 раза — до 701,7 тыс. человек. Занятость кресел составила 74,4%, что на 9,6 п.п. меньше, чем годом ранее.

Перевозки грузов в ноябре сократились в 35% — до 280,4 тонны. При этом доля коммерческой загрузки самолетов снизилась относительно ноября 2019 года на 1,4 п.п., составив 76,2%.

Грузоперевозки за 11 месяцев стали меньше на 31,6% — до 2,06 тыс. тонн. Доля коммерческой загрузки в январе-ноябре — 79,5% (снижение на 6,5 п.п.).

ООО "Авиакомпания "Икар" создано в августе 1997 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие находится в 100%-ной собственности российского предпринимателя Ванды Букрей.

Pegas Fly базируется в аэропорту Красноярска. Парк авиакомпании состоит из четырех Boeing-767-300, одного Boeing-737-800, трех Boeing-737-900 и шести Embraer-190-100.