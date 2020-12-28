«Впереди Новый год и Рождество – время, когда мы все отдыхаем и путешествуем. В этот раз новогодние праздники будут особенными, и приоритет номер один –это, конечно, безопасность. Я обращаюсь к бизнесу и гражданам, которые собрались в поездки, с просьбой соблюдать все меры предосторожности и выполнять все необходимые требования. Это даст желающим возможность путешествовать, а отрасли – развиваться, обеспечивая людей работой», — сказала она журналистам в понедельник.

Догузова напомнила, что Ростуризм вместе с Роспотребнадзором разработал правила для работы всех предприятий индустрии гостеприимства в условиях пандемии. «Стандарты безопасности включают правила дезинфекции, уборки, размещение санитайзеров, контроль персонала, оказывающего услуги, систему реагирования при подозрении заражения новой инфекцией, а также строгий контроль за соблюдением ключевого правила индивидуальной защиты – ношение масок в помещениях и в транспорте», — сказала она.

Глава Ростуризма подчеркнула, что такие стандарты позволили провести летний сезон без вспышек заболеваемости. «На сегодняшний день все предприятия продолжают работу в соответствии с этими правилами безопасности», — сказала она.

По словам Догузовой, российская туротрасль подготовила множество предложений для туристов на зимний сезон, включая путешествия с акцентом на природу, оздоровление, активные виды отдыха, горные лыжи. «В ближайшие дни стартуют первые новогодние чартеры, которые позволят увидеть новые уголки нашей страны дешевле и интереснее», — сказала она.

Догузова пояснила, что Ростуризм совместно с туроператорами запускает чартерные перелеты на новогодние праздники во Владивосток, на горнолыжные курорты Красной поляны, на курорт Шерегеш в Кемеровской области, Эльбрус, Домбай, а с февраля – на зимний Байкал. За счет формирование комплексных туров стоимость по этим направлениям удалось снизить в 1,5 – 2 раза.

Глава Ростуризма напомнила, что москвичи могут отправиться на машине в Санкт-Петербург через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Или по автомобильному маршруту Тула-Калуга-Рязань, а также по Золотому Кольцу.

«Из Санкт-Петербурга можно поехать на Русский Север, в Карелию, Псковскую и Архангельскую области. Путешествуя на юг России по трассе «Дон», можно посетить Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и доехать до Черноморского побережья. Интересные автомобильные путешествия можно совершить по городам Поволжья, включая Нижний Новгород и, конечно, Казань», — добавила она.

Догузова подчеркнула, что в каждом регионе или по соседству можно найти свою особую новогоднюю атмосферу. Например, жители Урала могут посетить Тюменскую область и Тобольск, а также Башкирию или Оренбургскую область. А жители Сибири – Алтай, Кемеровскую область или Хакасию.