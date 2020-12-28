По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, трое инфицированных штаммом, впервые выявленным в Великобритании, прибыли в Южную Корею из Лондона.

Новая мутация коронавируса, которая, по оценкам медиков, более заразна, чем ранее известная, была выявлена в Британии 14 декабря. Ряд стран во избежание распространения нового штамма вируса временно приостановили пассажирское сообщение с Великобританией. Однако, несмотря на принимаемы меры, он уже выявлен во Франции, Испании, Португалии, Дании, Бельгии, Нидерландах Австралии, Японии, Южной Африке.