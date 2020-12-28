Постановление по делу, в рамках которого проверялась законность решения губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликовано в понедельник.

Конституционный суд подчеркнул, что действия властей призваны обеспечить справедливый баланс между необходимостью защиты жизни и здоровья населения в условиях пандемии с одной стороны и правом на свободу передвижения с другой.

КС проверял законность подпункта 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области "О введении в МО режима повышенной готовности для органов управления и сил МО системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории МО" в связи с запросом Протвинского городского суда региона, где находится дело об административном правонарушении 52-летнего гражданина, который в апреле 2020 года в период угрозы распространения коронавируса находился в общественном месте. Судья приостановил этот процесс и обратился с запросом в КС РФ о проверке конституционности постановления губернатора. По мнению заявителя, такое регулирование осуществлено с превышением полномочий и ограничивает право граждан на свободу передвижения.

КС отметил, что ограничение свободы передвижения, установленное оспариваемым положением, имеет исключительный характер, преследует цели защиты жизни и здоровья граждан и является соразмерным. Это проявляется и в тех разумных исключениях из общего правила о запрете покидать место проживания (пребывания), которые содержались в самой норме. А также в том, что ограничительные меры являются временными и по мере изменения эпидемиологической обстановки постепенно смягчались.

Тем самым введенные губернатором Московской области ограничительные меры не могут рассматриваться как несоразмерно ущемляющие права граждан на свободу передвижения, постановил Конституционный суд. Однако прописанные в документах исключения из общего запрета покидать места проживания не могут рассматриваться как исчерпывающие. При рассмотрении административных дел правоприменительные органы не должны ограничиваться формальной констатацией нарушения правил передвижения, необходимо учитывать и уважительные обстоятельства, ставшие причиной совершенного проступка.

Постановление основано на ранее вынесенных правовых позициях КС РФ.