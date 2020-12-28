Из-за коронавируса музейные объекты были закрыты для посетителей в течение нескольких месяцев. В итоге их в текущем году посетили около 0,5 млн человек, тогда как в 2019 году посетителей было более 968 тыс.

"Чемпионами по посещаемости стали главное здание музея — кремлевские Присутственные места, а также Никольский собор на Ярославовом дворище", — сказал собеседник агентства.

Несмотря на проведение масштабных реставрационных работ и связанных с ними ограничениями большой популярностью у туристов в уходящем году пользовался Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы". "Видимо, для новгородцев и туристов во время эпидемии стал особо привлекательным музей, расположенный на свежем воздухе", — предположили в ГМЗ.

В 2020 году в госмузее-заповеднике действовали около 60 объектов показа. Несмотря на эпидемию в ГМЗ продолжалась подготовка новых объектов. "Предполагается, что в будущем году у нас заработают новые Музей книжности и письменности, Музей игрушки и Мемориальная мастерская реставраторов Грековых", — добавил собеседник агентства.

Кроме этого, в 2021 году планируется возобновить полномасштабный показ памятников "Витославлиц", которые в течение трех лет были закрыты на комплексную реставрацию.