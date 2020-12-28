"Чемпионами по посещаемости стали главное здание музея — кремлевские Присутственные места, а также Никольский собор на Ярославовом дворище", — сказал собеседник агентства.
Несмотря на проведение масштабных реставрационных работ и связанных с ними ограничениями большой популярностью у туристов в уходящем году пользовался Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы". "Видимо, для новгородцев и туристов во время эпидемии стал особо привлекательным музей, расположенный на свежем воздухе", — предположили в ГМЗ.
В 2020 году в госмузее-заповеднике действовали около 60 объектов показа. Несмотря на эпидемию в ГМЗ продолжалась подготовка новых объектов. "Предполагается, что в будущем году у нас заработают новые Музей книжности и письменности, Музей игрушки и Мемориальная мастерская реставраторов Грековых", — добавил собеседник агентства.
Кроме этого, в 2021 году планируется возобновить полномасштабный показ памятников "Витославлиц", которые в течение трех лет были закрыты на комплексную реставрацию.