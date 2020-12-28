"В целях улучшения качества обслуживания авиапассажиров в текущем году завершена реализация первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса — (строительство терминала — ИФ) внутренних воздушных линий международного аэропорта "Уфа". Новый терминал аэропорта позволит гармонизировать производственные мощности аэродрома и пропускную способность аэровокзала, которая составит 1,2 тыс. пассажиров в час. В конечном итоге оба терминала (внутренних и международных линий — ИФ) будут объединены в единый архитектурный комплекс, который позволит обслуживать до 2 тыс. пассажиров в час", — сказал он.

В пресс-службе авиаузла "Интерфаксу" сообщили, что стоимость первого этапа составила около 2,8 млрд рублей.

"В ходе реконструкции терминала проведена масштабная работа по модернизации инженерной инфраструктуры воздушной гавани, которая проводилась в режиме действующего аэропорта. Построили новую распределительную трансформаторную подстанцию, блочно-модульную котельную, резервное топливохранилище, новые теплосети, реконструировали насосную станцию второго подъема сетей водоснабжения. Провели реконструкцию привокзальной площади, организовали круговое движение, которое позволяет упорядочить транспортные потоки, избежать заторов и аварийных ситуаций", — сообщил представитель пресс-службы.

В настоящее время в новом терминале установлены три системы обработки багажа, два телескопических трапа для обслуживания любых типов воздушных судов. В результате реализации проекта мощность технологического оборудования выросла на 40%.

Как сообщалось, проект, стартовавший в 2018 году, предусматривал строительство трехэтажного здания площадью 12,5 тыс. кв. м. Стоимость работ на первом этапе ранее оценивалась в 2,1 млрд рублей. Планировалось, что по окончании работ пропускная способность терминала внутренних линий увеличится с 600 до 1,2 тыс. пассажиров в час.

Реконструкция аэровокзального комплекса в целом состоит из двух этапов. На первом этапе планировалась модернизация 12,5 тыс. кв. м площадей и унификация прилетов с терминалом международных авиалиний, на втором — реализация концепции единого аэровокзального комплекса.

АО "Международный аэропорт Уфа" обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. Средний пассажиропоток в год превышает 3 млн человек. Владельцем 100% акций является Башкирия.