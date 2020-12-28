Первыми направлениями, по которым начнут летать "суперджеты", станут Нижний Новгород и Белгород, в обоих случаях — из московского "Шереметьево". Также в течение января SSJ-100 "России" начнут полеты из Москвы в Нижнекамск, Магнитогорск и Челябинск, говорится в сообщении перевозчика.

К концу 2021 года в парке "России" будет 66 "суперджетов", сказано в сообщении, при этом ее иностранные самолеты продолжат выполнять регулярные и туристические рейсы. Сейчас, по данным Росавиации, парк "России" включает 57 судов, все они производства Boeing (737/777/747) и Airbus (A320).

"Пополнение парка позволит увеличить количество рейсов из регионов в Москву, а высокая частотность полетов в свою очередь будет обеспечивать максимально удобные стыковки с рейсами как по значимым внутрироссийским направлениям, так и с международными рейсами материнской авиакомпании "Аэрофлот", — сказал гендиректор "России" Сергей Александровский, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, по новой стратегии группы "Аэрофлот" к 2028 году парк "России" будет состоять из 250 самолетов, 235 из них будут отечественного производства. Часть российских машин перевозчик получит от "Аэрофлота", у которого сейчас 54 "суперджета" и контракт на 50 МС-21 (с опционом еще на 35), остальные будет заказывать у производителя.