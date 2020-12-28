Так, из Казани в Волгоград самолеты будут курсировать со 2 января дважды в неделю по вторникам и субботам. Также со 2 января жители Сургута могут улететь в Казань и Волгоград: один раз в неделю по субботам "ЮВТ Аэро" будет выполнять полеты в Волгоград с промежуточной посадкой в Казани. Кроме того, "ЮВТ Аэро" со 2 января начнет выполнять рейсы по маршруту Волгоград-Челябинск-Омск с частотой 1 раз в неделю по субботам.

С 5 января запланированы полеты по маршруту Красноярск-Челябинск-Волгоград с частотой один раз в неделю по вторникам и полеты по направлению Волгоград-Пермь-Усинск дважды в неделю по вторникам и четвергам.

Полеты будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-200, максимальная вместимость — 50 человек.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. Базируется в трех аэропортах Татарстана: Казани, Бугульмы и Нижнекамска ("Бегишево").