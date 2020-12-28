"Мы отменили наши планы касательно просмотра с берега фейерверков в центральном деловом районе Сиднея, этого не разрешат", — приводят ее слова западные СМИ.

"Мы настоятельно рекомендуем людям посмотреть фейерверк на экранах телевизоров или пойти на местные площадки на открытом воздухе, которые находятся не на побережье и где нет столпотворения", — добавила премьер.

По данным СМИ, также потребуются разрешения на участие в праздновании Нового года в других частях города — на небольших мероприятиях, где соблюдается меры социального дистанцирования, и при собрании людей дома. Береджиклян в свою очередь указала, что люди, живущие в центре города, на празднование Нового года могут пригласить до 10 гостей к себе домой. Предварительно гости должны будут запросить разрешение на въезд в зону, где планируется праздник.

СМИ напоминают, что обычно сотни тысяч человек собираются к полуночи на мосту Харбор-Бридж с целью посмотреть новогодний салют. В этом году из-за пандемии коронавируса власти города ввели ограничения на собрания людей на набережной в Новый год, однако все же планировали пригласить около 5 тыс. работников, которые борются с эпидемией, в знак благодарности за их работу.

Однако позднее от этой идеи отказались из-за опасений возникновения очередной вспышки COVID-19.

Сообщается, что в Сиднее за сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, связанных со вспышкой болезни в районе северных пляжей. Так, с 10 декабря в городе выявили 126 заражений. В связи с ростом случаев коронавируса ограничительные меры в ряде пригородов Сиднея продлили до 9 января.

До данной вспышки страна постепенно возвращалась к привычной жизни из-за низкого уровня распространения коронавирусной инфекции.

С начала пандемии COVID-19 в Австралии диагностировали свыше 28 тыс. случаев заболевания, 909 инфицированных скончались. При этом более 25,7 тыс. австралийцев переболели коронавирусом.